Milano 12:24
43.551 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:24
9.653 +0,09%
Francoforte 12:24
24.098 +0,21%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,17%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.909,52 punti

Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto +0,17%, terminando le negoziazioni a 3.909,52 punti.
