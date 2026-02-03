Milano
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 05.46
Borsa: Shanghai avanza dello 0,38% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.031,07 punti
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 04.48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,38%, con 4.031,07 punti alle 04:48.
