Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,11%

Il FTSE MIB chiude a 45.799,69 punti

Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 45.799,69 punti.
