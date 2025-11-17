Londra: scambi al rialzo per British American Tobacco

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che produce sigarette
, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di British American Tobacco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso British American Tobacco
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di British American Tobacco
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, British American Tobacco
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,99 sterline. Primo supporto a 41,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)