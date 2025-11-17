Milano 14:17
Londra: scambi al rialzo per British American Tobacco

(Teleborsa) - Avanza l'azienda che produce sigarette, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di British American Tobacco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso British American Tobacco rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di British American Tobacco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, British American Tobacco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 41,99 sterline. Primo supporto a 41,14. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 40,61.

