Milano 14:57
43.499 +0,33%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:57
9.692 -0,10%
Francoforte 14:57
23.732 +0,09%

Londra: andamento sostenuto per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Anglo American
(Teleborsa) - Avanza la società mineraria, che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,68%, rispetto a +0,81% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,31 sterline e primo supporto individuato a 28,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```