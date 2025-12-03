Londra: andamento sostenuto per Anglo American

(Teleborsa) - Avanza la società mineraria
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,68%, rispetto a +0,81% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Anglo American
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,31 sterline e primo supporto individuato a 28,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)