New York: andamento sostenuto per AirBnb

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AirBnb
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di AirBnb
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,8 USD e primo supporto individuato a 122,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 131,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)