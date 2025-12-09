New York: in forte denaro MarketAxess Holdings

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,40%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 171,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 176. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 180,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)