Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:13
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:13
47.652 -0,18%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: in forte denaro MarketAxess Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente l'azienda statunitense leader nella negoziazione elettronica di obbligazioni societarie, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MarketAxess Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MarketAxess Holdings rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 171,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 176. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 180,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
