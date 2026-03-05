Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:17
24.806 -1,15%
Dow Jones 20:17
47.655 -2,22%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings
Ottima performance per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che scambia in rialzo del 5,70%.
Condividi
```