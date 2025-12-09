Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:14
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:14
47.660 -0,17%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: positiva la giornata per Goldman Sachs

Punta con decisione al rialzo la performance della banca d'affari americana, con una variazione percentuale dell'1,82%.
