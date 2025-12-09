Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 22:00
25.669 +0,16%
Dow Jones 22:02
47.560 -0,38%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: rosso per Rollins

Migliori e peggiori
New York: rosso per Rollins
(Teleborsa) - Retrocede Rollins, con un ribasso del 3,77%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rollins, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rollins, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 60,11 USD. Primo supporto visto a 57,29. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```