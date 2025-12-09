Milano 12:30
43.566 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:30
9.657 +0,13%
Francoforte 12:30
24.120 +0,31%

Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo
In lieve calo l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata sotto la parità a 8.870,7 punti.
Condividi
```