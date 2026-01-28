Milano 15:25
45.121 -0,70%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:25
10.163 -0,44%
Francoforte 15:25
24.789 -0,42%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata di guadagni per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 8.931,31 punti.
