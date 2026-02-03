Milano 11:44
46.419 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:44
10.323 -0,18%
Francoforte 11:44
24.873 +0,31%

Piazza Affari: timido segno meno per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove al ribasso l'indice delle società immobiliari in Italia, che perde lo 0,65%, scambiando a 9.044,73 punti.
