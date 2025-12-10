Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un -0,09%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'S&P 500. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.860,4, con il supporto più immediato individuato in area 6.830,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.820,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)