Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.16
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,31% alle 07:20
Il Nikkei 225 scambia a 50.498,92 punti
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 07.20
Tokyo mostra una flessione dello 0,31% alle 07:20 e continua gli scambi a 50.498,92 punti.
