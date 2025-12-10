Milano 9-dic
43.575 0,00%
Nasdaq 9-dic
25.669 +0,16%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9-dic
9.642 0,00%
Francoforte 9-dic
24.163 0,00%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,41% alle 03:50

Il Nikkei 225 scambia a 50.448,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,41% alle 03:50
Tokyo mostra una flessione dello 0,41% alle 03:50 e continua gli scambi a 50.448,28 punti.
Condividi
```