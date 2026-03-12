Milano 9:56
44.702 -0,16%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:56
10.314 -0,38%
23.587 -0,22%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,44%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.006,73 punti

In breve, Finanza
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,44%, dopo aver aperto a 8.006,73 punti.
