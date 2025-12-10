Milano 16:52
43.390 -0,42%
Nasdaq 16:52
25.572 -0,38%
Dow Jones 16:52
47.717 +0,33%
Londra 16:52
9.660 +0,19%
Francoforte 16:52
24.081 -0,34%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (+0,03%)

Il Dow Jones esordisce a 47.573,96 punti

L'indice del principale listino USA tratta con un modesto +0,03%, a quota 47.573,96 in apertura.
