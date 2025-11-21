Milano 15:29
42.753 -0,38%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 15:29
9.521 -0,07%
Francoforte 15:28
23.208 -0,31%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%

L'indice dei colossi USA esordisce a 45.808,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,12%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,12%, a quota 45.808,65 in apertura.
Condividi
```