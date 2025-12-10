Cucina italiana patrimonio Unesco, Lollobrigida: porterà forte crescita economica

(Teleborsa) - L'inserimento della cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale dell'Unesco "poggi però è un grande giorno di festa perché essere la prima cucina al mondo ad avere questo riconoscimento, al pari di grandi monumenti di città d'arte, è un segnale di rispetto per una grande nazione come la nostra bella Italia". Lo ha detto il ministro dell'Agricolturintervenendo a RTL 102.5., quando scegliemmo come governo Meloni di candidare la cucina italiana patrimonio dell'UNESCO, abbiamo lavorato in questi due anni per arrivare a questo straordinario risultato: essere la prima cucina al mondo che nella sua interezza viene riconosciuta come patrimonio dell'umanità. Questo ci rende orgogliosi - ha detto il ministro - ma anche consapevoli del valore che questo ha sia in termini di promozione economica del lavoro dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, dei nostri produttori, dei nostri trasformatori, ristoratori e di tutti quelli che legano alla cucina la capacità di raccontare la nostra Italia, la bellezza della nostra Italia, il modo di vivere, lo stile, i luoghi - ha concluso - da cui provengono i prodotti che diventano attrattori turistici che crescono in maniera esponenziale, anche grazie alla riconoscibilità di alcuni prodotti che lì vengono realizzati. Quando vengono assaggiati in ogni parte del mondo, consigliano di andare a visitare quei luoghi speciali in cui vengono realizzati".rafforza la posizione del nostro Paese - ha quindi rilevato il ministro - anche sul fronte della situazione internazionale e dei dazi, per due ragioni: una ovviamente è la promozione, che permette di avere garanzia di vendere di più e vendere meglio in termini di valore aggiunto, ma c'è anche un altro fattore che va considerato, quello del contrasto all'Italian Sounding, cioè alle imitazioni che ci derubano di quel sapere che ci è stato tramandato ed è stato protetto per generazioni". "Se qualcosa è patrimonio dell'umanità, ogni sua componente deve essere difesa dall'umanità - ha quindi aggiunto - ovviamente utilizzeremo anche questo al meglio per riuscire nell'obiettivo di rafforzare la nostra economia. Oggi ho avuto l'occasione insieme agli studenti di decine di scuole alberghiere di attendere questo straordinario risultato in collegamento da Nuova Delhi e voglio dedicare questo risultato proprio a loro ai ragazzi, al nostro futuro, a quelli che proteggeranno la