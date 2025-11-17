Myplant Middle East, Carloni (Lega): "Florovivaismo italiano partner affidabile per i grandi progetti degli Emirati Arabi"

(Teleborsa) - "Myplant Middle East nasce dall'eccellenza italiana e si propone come vero ponte Business to Business per la nostra filiera florovivaistica, con un obiettivo chiaro: investire nella resilienza verde per generare prosperità". Lo ha dichiaratointervenendo al Dubai Exhibition Centre."L'Italia gioca un ruolo da protagonista: la filiera è solida e in espansione, con oltre 3,25 miliardi di euro di valore alla produzione e quasi 1 miliardo di export. La qualità genetica, la resilienza e l'adattabilità delle nostre produzioni sono riconosciute a livello internazionale", ha sottolineato, spiegando la scelta di Dubai come sede: "qui il verde non è più un optional, ma un asset strategico della trasformazione urbana e territoriale."ha ricordato che Governo e Parlamento sostengono questo percorso "in stretta sinergia tra produzione e tutela ambientale", ringraziando il Ministro Francesco Lollobrigida per l'impegno. "Abbiamo approvato la legge quadro su floricoltura e produzione vivaistica: una norma fondamentale – ha detto – che privilegia nuove tecnologie e riduce la burocrazia. Prevede un Piano nazionale, un Ufficio di coordinamento al MASAF e un marchio di qualità per valorizzare filiera e mercati."Sul fronte dell'"grandi opportunità arrivano dal Piano d'Azione per l'Export del MAECI, che coordina l'intero Sistema Italia". In questa cornice, ha proseguito, "mettiamo a sistema gli strumenti operativi: i piani ICE, i finanziamenti SIMEST e le garanzie SACE.""Siamo qui per affermare che il florovivaismo italiano è un partner affidabile per i grandi progetti degli Emirati Arabi Uniti. I nostri produttori, sostenuti dalle istituzioni, – ha concluso– offriranno soluzioni tecnologiche e competenze per partnership durature, superando le distanze geografiche con obiettivi condivisi. Da Dubai può iniziare una storia di crescita economica, sostenibilità ecologica ed eccellenza italiana".