Manovra, Dombrovskis: "Piano di bilancio italiano in linea con requisiti del nuovo quadro fiscale"

(Teleborsa) - "Il ciclo del semestre europeo 2026 che lanciamo oggi è interamente incentrato sulla costruzione di un'Europa più competitiva. Le previsioni autunnali della scorsa settimana confermano la necessità di garantire una crescita più forte e sostenibile. Dato il difficile contesto esterno, l'impulso alla crescita deve provenire dall'interno dell'Europa. Ecco perché rafforzare la competitività, la produttività e l'innovazione dell'Europa rimane la nostra massima priorità. È la chiave per liberare il pieno potenziale di crescita dell'Europa, garantire la nostra prosperità a lungo termine e prepararci alle nuove realtà geopolitiche". È quanto ha affermato il, commentando ilArriva in tale scenario l'. "Bene gligià quest'anno, ma la crescita economica del Paese – ha sottolineato– è ancora relativamente lenta e bisogna accelerare sulle riforme strutturali e concentrarsi sull'uso dei fondi di coesione per sostenere gli investimenti pubblici"."Ilè in linea con i requisiti del nuovo quadro fiscale e accogliamo con favore anche gli sforzi compiuti dalle autorità italiane per portare il disavanzo di bilancio al di sotto del 3% del Pil già quest'anno per poter uscire dalla procedura per i disavanzi eccessivi – ha dichiarato–. L'Italia sta affrontando una crescita economica relativamente lenta, le nostre previsioni indicano una crescita dello 0,4% quest'anno e dello 0,8% l'anno prossimo. Ed è per questo che ho detto che la nostra raccomandazione per l'area dell'euro e, potenzialmente, le raccomandazioni specifiche per paese si concentreranno molto sulla competitività, su come rafforzare la produttività, su come sbloccare una crescita economica più forte – ha spiegato il commissario –. Direi che nel caso dell'Italia è particolarmente importante lavorare su quellein termini di sostegno da parte dei fondi dell'Ue".Il"rappresenta infatti un importante impulso per l'economia italiana e in termini assoluti l'Italia è il principale beneficiario. È quindi importante – ha concluso– garantire una transizione graduale ora che ci avviciniamo alla scadenza dell'Rrf verso un maggiore utilizzo dei fondi di coesione per sostenere il livello degli investimenti pubblici"."L'approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà – ha affermato il, commentando –. Sul debito il tracciato è già definito, al netto degli effetti negativi di cassa del Superbonus edilizio. Per la crescita, che non ci soddisfa, noi faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale".