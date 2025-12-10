Dall’industria al retail: sei mesi di rivoluzione Edge AI con SECO App Hub

(Teleborsa) - A sei mesi dal lancio, il SECO Application Hub
si è rapidamente affermato come un pilastro dell’innovazione Edge AI, proponendo una soluzione concreta per semplificare e accelerare la diffusione dell’Intelligenza Artificiale
negli ambienti industriali ed embedded.
Dallo scorso luglio, fa sapere SECO
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, la piattaforma è cresciuta con un catalogo di applicazioni AI/ML in continua espansione – grazie a nuovi rilasci pubblicati regolarmente e l’obiettivo di raggiungere 150 modelli nei prossimi mesi. Un’evoluzione che sta creando un marketplace dinamico, caratterizzato da decine di nuove soluzioni, immediatamente scalabili, facilmente personalizzabili e progettate per rispondere a esigenze reali in ambiti quali automazione industriale, healthcare, smart mobility e retail.
L’App Hub è stato progettato per eliminare le complessità tipiche dell’implementazione dell’AI sull’edge, offrendo applicazioni validate e immediatamente valutabili. I modelli sono ottimizzati per ciascuna architettura, consentendo un deployment semplificato sulle principali piattaforme hardware di Intel, Qualcomm, NXP, AMD, Rockchip e MediaTek, grazie all’ampio portafoglio di dispositivi Edge AI di SECO.
Con il Long-Term Support (LTS) di livello enterprise di SECO, le aziende possono integrare capacità AI evolute senza vincoli di ecosistema.
Negli ultimi sei mesi, SECO ha introdotto un ampio ventaglio di applicazioni concepite per accelerare il time-to-market dei clienti e permettergli di concentrarsi sulla differenziazione del proprio prodotto.
Tra le principali novità: Conversational AI sull’edge
: chatbot locali basati su Llama e Intel OpenVINO per interazioni private e
offline su smart assistant e chioschi; Ispezione visiva e controllo qualità
: soluzioni come PCB Defect Detection, Background Removal e Image Super Resolution per ottimizzare i processi produttivi e migliorare l’efficienza operativa; Predictive analytics
: modelli come Sensor Forecast per smart building e Settlement Prediction per macchine perforatrici, per supportare funzionalità di manutenzione predittiva e operazioni più sicure; Interazione Uomo-Macchina
: Gesture recognition, Emotion detection e Speaker identification per migliorare l’user experience e la sicurezza nei contesti industriali e retail; Sicurezza e sostenibilità
: Human Fall Detection e Land-Cover Change Detection per rispondere a esigenze chiave in ambito assistenziale, sicurezza sul lavoro e monitoraggio ambientale.
SECO ha inoltre lanciato il Developer Center, che offre documentazione e guide di deployment, e introdotto una prova di 90 giorni del Clea Framework, abilitando l’integrazione chiavi in mano dei workflow AI nei prodotti connessi.
La rapida crescita dell’App Hub, si legge in una nota, testimonia l’impegno di SECO nello sviluppo di un ecosistema full-stack capace di
accelerare l’adozione dell’AI at the Edge. Tramite la combinazione di applicazioni validate, ampia compatibilità hardware e il Clea Framework, SECO consente ai clienti di passare dal concept alla produzione con rapidità e affidabilità senza precedenti.
"La nostra visione è chiara: rendere il deployment dell’Edge AI il più semplice ed efficace possibile”, afferma Fausto Di Segni, Head of IoT and AI di SECO
. “Espandendo non solo il numero di modelli disponibili, ma anche la gamma di piattaforme hardware supportate, con ogni nuovo rilascio rispondiamo a esigenze di mercato concrete
, aiutando i nostri clienti a generare valore attraverso soluzioni intelligenti e connesse.”
Mentre SECO si approccia al 2026, l’App Hub si pone come un fattore strategico di crescita, rafforzando la leadership dell’azienda nell’edge computing e nell’AI. Con una solida roadmap di nuove applicazioni e integrazioni, "SECO è pienamente allineata al raggiungimento dei propri obiettivi di lungo periodo, volti alla creazione di valore sostenibile per clienti e investitori", conclude la nota.