Francoforte: accelera Siemens Energy

(Teleborsa) - Effervescente il leader delle energie rinnovabili
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Siemens Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,2%, rispetto a +1,6% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Siemens Energy
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 124,2 Euro. Rischio di discesa fino a 122 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 126,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)