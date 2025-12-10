Milano 10:05
Londra: andamento sostenuto per WPP

(Teleborsa) - Scambia in profit la holding che fornisce servizi di comunicazione, che lievita del 2,49%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WPP rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, WPP è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,281 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,216. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,346.

