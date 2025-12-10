Milano
10:06
43.348
-0,52%
Nasdaq
9-dic
25.669
0,00%
Dow Jones
9-dic
47.560
-0,38%
Londra
10:06
9.652
+0,10%
Francoforte
10:06
24.069
-0,39%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento sostenuto per WPP
Londra: andamento sostenuto per WPP
Migliori e peggiori
,
In breve
10 dicembre 2025 - 09.50
Rialzo marcato per la
holding che fornisce servizi di comunicazione
, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: WPP si muove verso il basso
Londra: acquisti a mani basse su WPP
Londra: allunga il passo WPP
Londra: in bella mostra WPP
Titoli e Indici
WPP
+2,59%
Altre notizie
Londra: andamento sostenuto per WPP
Londra: andamento negativo per WPP
Londra: scambi negativi per WPP
Londra: performance negativa per WPP
WPP, prevale lo scenario rialzista a Londra
Londra: preme sull'acceleratore WPP
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto