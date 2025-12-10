Milano 10:06
43.348 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:06
9.652 +0,10%
Francoforte 10:06
24.069 -0,39%

Londra: positiva la giornata per Sainsbury's

(Teleborsa) - Seduta positiva per la catena inglese di supermercati, che avanza bene dell'1,86%.

La tendenza ad una settimana di Sainsbury's è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,149 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,197. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,245.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
