Milano
17:35
46.005
+1,05%
Nasdaq
22:00
25.739
+0,73%
Dow Jones
22:00
49.408
+1,05%
Londra
17:35
10.342
+1,15%
Francoforte
17:35
24.798
+1,05%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 22.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,15%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,15%
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.341,56 punti
In breve
,
Finanza
02 febbraio 2026 - 17.43
Londra lievita dell'1,15% e archivia la seduta a 10.341,56 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Londra
(198)
Titoli e Indici
FTSE 100
+1,15%
