Milano 17:35
46.005 +1,05%
Nasdaq 22:00
25.739 +0,73%
Dow Jones 22:00
49.408 +1,05%
Londra 17:35
10.342 +1,15%
Francoforte 17:35
24.798 +1,05%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,15%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.341,56 punti

In breve, Finanza
