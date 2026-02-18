Johnson & Johnson investe 1 miliardo di dollari per ampliare la capacità produttiva negli Usa

(Teleborsa) - Johnson & Johnson
ha annunciato mercoledì un investimento di oltre 1 miliardo di dollari
per la realizzazione di uno stabilimento
di produzione di terapie cellulari di nuova generazione nella contea di Montgomery, in Pennsylvania
.
Questo nuovo stabilimento amplierà ulteriormente la capacità produttiva statunitense
, contribuendo allo sviluppo del suo portfolio e della sua pipeline di farmaci innovativi
per il trattamento del cancro, delle malattie immunomediate e delle malattie neurologiche.
Nella costruzione di questo impianto, Johnson & Johnson continua a investire in processi produttivi all'avanguardia
e nella formazione per sviluppare una forza lavoro qualificata
nelle tecnologie avanzate che stanno plasmando il futuro della medicina. Una volta pienamente operativo, il sito creerà oltre 500 posti di lavoro qualificati nel settore della biofabbricazione e oltre 4.000 posti di lavoro nel settore edile durante lo sviluppo del sito.
Questo investimento rafforza ulteriormente l'impatto economico di lunga data dell'azienda in Pennsylvania, che ammonta a circa 10 miliardi di dollari all'anno. Con dieci stabilimenti che coprono oltre 200.000 metri quadrati dedicati a produzione, ricerca, distribuzione e uffici, Johnson & Johnson mantiene una delle presenze più significative a livello statale nel settore sanitario.
Quello di oggi fa parte del più ampio piano di investimenti da oltre 55 miliardi di dollari
negli Stati Uniti in quattro anni, annunciato da JnJ nel marzo del 2025 per produzione, ricerca e sviluppo e tecnologia.