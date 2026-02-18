Johnson & Johnson investe 1 miliardo di dollari per ampliare la capacità produttiva negli Usa

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha annunciato mercoledì unper la realizzazione di unodi produzione di terapie cellulari di nuova generazione nella contea di Montgomery, inQuesto nuovo stabilimento, contribuendo allo sviluppo del suo portfolio e della suaper il trattamento del cancro, delle malattie immunomediate e delle malattie neurologiche.Nella costruzione di questo impianto, Johnson & Johnson continua a investire ine nella formazione per sviluppare unanelle tecnologie avanzate che stanno plasmando il futuro della medicina. Una volta pienamente operativo, il sito creerà oltre 500 posti di lavoro qualificati nel settore della biofabbricazione e oltre 4.000 posti di lavoro nel settore edile durante lo sviluppo del sito.Questo investimento rafforza ulteriormente l'impatto economico di lunga data dell'azienda in Pennsylvania, che ammonta a circa 10 miliardi di dollari all'anno. Con dieci stabilimenti che coprono oltre 200.000 metri quadrati dedicati a produzione, ricerca, distribuzione e uffici, Johnson & Johnson mantiene una delle presenze più significative a livello statale nel settore sanitario.Quello di oggi fa parte del più ampionegli Stati Uniti in quattro anni, annunciato da JnJ nel marzo del 2025 per produzione, ricerca e sviluppo e tecnologia.