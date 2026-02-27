New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, che lievita dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Johnson & Johnson
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Johnson & Johnson
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson & Johnson
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson & Johnson
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 249,9 USD. Primo supporto a 244,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 240,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)