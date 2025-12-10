New York: performance negativa per AutoZone

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di ricambi e accessori per auto
, che presenta una flessione del 3,02%.
La tendenza ad una settimana di AutoZone
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per AutoZone
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3.353 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3.466,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3.314,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)