New York: rosso per Jacobs Solutions

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Jacobs Solutions, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Jacobs Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico di Jacobs Solutions mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 131,3 USD con area di resistenza individuata a quota 137,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 129.

