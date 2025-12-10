PALLADIUM del 9/12/2025

Milano 10:07
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,83%.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.522 e primo supporto individuato a 1.465. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.579.


