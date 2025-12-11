Milano 10:13
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Andamento piatto per indice spagnolo, che propone sul finale un +0,17%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16.787,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 16.713,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16.861,2.


