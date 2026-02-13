Milano 10:48
Delivery Hero scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato Delivery Hero, che soffre con un calo dell'8,35%.

Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Delivery Hero, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18,87 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 20,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
