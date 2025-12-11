Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,99%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 62,73 Euro. Supporto stimato a 60,78. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 64,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)