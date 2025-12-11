Milano 15:09
43.773 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:09
9.665 +0,09%
Francoforte 15:09
24.247 +0,49%

Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
Condividi
```