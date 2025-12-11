Milano 17:12
Lockheed Martin lancia soluzioni AI per agenzie governative

Finanza
(Teleborsa) - Astris AI, una consociata interamente controllata da Lockheed Martin, ha lanciato la sua rivoluzionaria iniziativa Astris AI for Government.

Le soluzioni Astris AI for Government forniscono una piattaforma di IA integrata e chiavi in ??mano che consente alle agenzie governative di creare, implementare e supportare un'IA affidabile in grado di promuovere gli obiettivi nazionali di maggiore innovazione ed efficienza.

Le collaborazioni con Oracle, NVIDIA e Meta, afferma la società in una nota, consentono alle soluzioni Astris AI for Government di offrire il percorso più rapido verso un'IA integrata e sicura per accelerare il Piano d'azione per l'IA degli Stati Uniti e la Missione Genesis.
