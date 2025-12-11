Lockheed Martin lancia soluzioni AI per agenzie governative

(Teleborsa) - Astris AI, una consociata interamente controllata da Lockheed Martin
, ha lanciato la sua rivoluzionaria iniziativa Astris AI for Government
.
Le soluzioni Astris AI for Government forniscono una piattaforma di IA integrata e chiavi in ??mano che consente alle agenzie governative di creare, implementare e supportare un'IA affidabile in grado di promuovere gli obiettivi nazionali di maggiore innovazione ed efficienza.
Le collaborazioni con Oracle
, NVIDIA
e Meta
, afferma la società in una nota, consentono alle soluzioni Astris AI for Government di offrire il percorso più rapido verso un'IA integrata e sicura per accelerare il Piano d'azione per l'IA degli Stati Uniti e la Missione Genesis.