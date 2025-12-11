Madrid: brusca correzione per Naturgy

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo
, che soffre con un calo del 5,12%.
L'andamento di Naturgy
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Naturgy
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)