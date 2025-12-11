Milano 10:19
Madrid: brusca correzione per Naturgy

Madrid: brusca correzione per Naturgy
(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che soffre con un calo del 5,12%.

L'andamento di Naturgy nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Naturgy, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,18.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
