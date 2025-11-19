Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 21:52
24.658 +0,63%
Dow Jones 21:52
46.152 +0,13%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: brusca correzione per Archer Daniels Midland

Si muove in perdita l'azienda specializzata nella trasformazione di prodotti agricoli in ingredienti alimentari, carburanti e prodotti industriali, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,25% sui valori precedenti.
