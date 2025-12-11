Milano 10:19
43.501 +0,08%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:19
9.663 +0,08%
Francoforte 10:19
24.106 -0,10%

Madrid: seduta molto difficile per Naturgy

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: seduta molto difficile per Naturgy
Si muove in perdita il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.
Condividi
```