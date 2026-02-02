New York: exploit di Intel

(Teleborsa) - Rialzo per il principale produttore di chip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,42%, rispetto a +0,87% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 50,61 USD e supporto a 46,76. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 54,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)