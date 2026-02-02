Milano 17:35
New York: exploit di Intel

(Teleborsa) - Rialzo per il principale produttore di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,42%, rispetto a +0,87% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve del colosso dei semiconduttori moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 50,61 USD e supporto a 46,76. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 54,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
