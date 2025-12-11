Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:20
25.666 -0,43%
Dow Jones 21:20
48.726 +1,39%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Adobe Systems
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di Photoshop e Acrobat, con una variazione percentuale del 3,27%.
