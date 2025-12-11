Milano
17:35
43.702
+0,54%
Nasdaq
21:20
25.666
-0,43%
Dow Jones
21:20
48.726
+1,39%
Londra
17:35
9.703
+0,49%
Francoforte
17:35
24.295
+0,68%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 21.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: scambi in positivo per Adobe Systems
New York: scambi in positivo per Adobe Systems
Migliori e peggiori
,
In breve
11 dicembre 2025 - 20.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
produttore di Photoshop e Acrobat
, con una variazione percentuale del 3,27%.
Condividi
Leggi anche
In evidenza Adobe Systems sul listino di New York
New York: scambi in positivo per Adobe Systems
Adobe Systems, prevale lo scenario rialzista a New York
Adobe inserisce gli strumenti di Photoshop e Acrobat in ChatGPT
Titoli e Indici
Adobe
+2,54%
Altre notizie
Semrush vola al NYSE dopo annuncio acquisto da parte di Adobe per 1,9 miliardi di dollari
New York: scambi negativi per Cadence Design Systems
New York: scambi in positivo per Paccar
New York: scambi in positivo per Atlassian
New York: scambi in positivo per ON Semiconductor
New York: scambi in positivo per Broadcom
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto