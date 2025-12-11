Milano 15:11
43.799 +0,77%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:11
9.664 +0,09%
Francoforte 15:11
24.255 +0,52%

Parigi: andamento negativo per Legrand

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Legrand
(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo industriale francese, con un ribasso del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 123,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 129,6. Il peggioramento del produttore di materiale elettrico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 121,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
