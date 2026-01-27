Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:56
25.958 +0,95%
Dow Jones 17:56
49.098 -0,64%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Parigi: brillante l'andamento di Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Seduta vivace oggi per il Gruppo industriale francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
