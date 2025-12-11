Avvio a tinte rosse per Wall Street

(Teleborsa) - Avvio perlopiù in rosso per Wall Street
, appesantita dai rinnovati timori sull’intelligenza artificiale
dopo che Oracle
ha comunicato previsioni trimestrali inferiori alle attese degli analisti e fatto sapere che la spesa annuale aumenterà di 15 miliardi di dollari rispetto alle precedenti stime. Il tutto all’indomani del nuovo taglio, ampiamente previsto, di 25 punti base della Federal Reserve.
Sul fronte macroeconomico, sono salite più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA
. Nella settimana al 6 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 236 mila unità, in aumento di 44.000 unità rispetto alle 192 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 191mila) e rispetto alle 220 mila unità attese. Inoltre, risulta in calo il deficit commerciale americana
. A settembre, infatti, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 52,8 miliardi di dollari, in calo di 6,4 miliardi di dollari rispetto ai 59,3 miliardi di dollari di agosto (dato rivisto da -59,60 miliardi).
Tra i titoli interessati da annunci, Walt Disney e OpenAI hanno raggiunto un accordo
in base al quale Disney diventerà il primo importante partner di licenza per i contenuti di Sora
, la piattaforma video generativa di intelligenza artificiale di OpenAI. Come parte dell'accordo, Disney effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI
e riceverà warrant per l'acquisto di ulteriore capitale.
Guardando ai principali indici, dopo pochi minuti di scambi denaro sul Dow Jones
che mostra un rialzo dello 0,59%, mentre, al contrario, in calo l'S&P-500
, che cede lo 0,37% a 6.861 punti. Variazioni negative anche per il Nasdaq 100
(-0,78%); con analoga direzione, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,48%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti materiali
(+1,32%), finanziario
(+0,95%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-1,37%) e energia
(-0,48%).