Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:29
25.579 -0,44%
Dow Jones 18:29
47.717 -0,50%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,22%.

Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48.176,9, mentre il primo supporto è stimato a 47.511,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.842,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
