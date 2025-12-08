Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre
Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,22%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48.176,9, mentre il primo supporto è stimato a 47.511,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48.842,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)