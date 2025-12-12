Milano 11-dic
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross Euro / Dollaro USA, che conclude in progresso dello 0,41%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1777. Rischio di discesa fino a 1,1665 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1889.


