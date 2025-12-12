Milano 11-dic
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/12/2025

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Giornata positiva per indice spagnolo, che chiude a 16.883.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16.947,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 16.753,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17.142,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
