Milano 16:19
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Dow Jones 16:19
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Londra 16:19
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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,12%)

Il Dow Jones esordisce a 49.549,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,12%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,12%, a quota 49.549,07 in apertura.
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